واقع جديد.. آسيا تايمز تكشف مخططا غربيا جديدا تجاه حكومة كييف بعد نهاية الأزمة الأوكرانية

ذكرت صحيفة "آسيا تايمز"، أنه سيتم تحويل العاصمة الأوكرانية من كييف إلى مدينة لفوف غربي البلاد عقب انتهاء الأزمة الأوكرانية وهزيمة قوات كييف.

ووفقا للصحيفة "فقد شهت الأشهر الأخيرة بروز سياسة جديدة في الغرب تجاه كييف، وإذا ما فهمت هذه السياسة بشكل صحيح فإنها مصمّمة للتعامل مع واقع جديد ألا وهو خسارة أوكرانيا للحرب وأن الحكومة الأوكرانية قد تحتاج إلى إخلاء كييف وبالتالي البحث عن عاصمة جديدة ستكون في الغالب مدينة لفوف".

وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة تدرك أنها لن تكون قادرة على الفوز في حرب تقليدية مع روسيا وباتت تدرك الآن أن مشروع حربها بالوكالة معها من خلال أوكرانيا لن ينجح أيضا، لذا فهي تعد استراتيجية جديدة في حالة حدوث مثل هذه النتيجة".

وأوضحت الصحيفة أنه بعد هزيمة القوات الأوكرانية سيتم نقل عاصمة أوكرانيا إلى لفوف، وقد يتم تعيين رئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف على رأس السلطة الأوكرانية الجديدة، ما يعتبر الأساس المتين للسياسة الغربية الجديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن فوز روسيا في هذا الصراع وتشكيل حكومة موالية لها في كييف، سيحتم على أوروبا إيجاد حل عملي للتعايش مع موسكو، فاللاعب الرئيسي هو ألمانيا والحكومة الألمانية الحالية لن تتحدث مع روسيا، على الأقل ليس الآن، لكن ذلك قد يتغير في المستقبل القريب.

هذا وقد أكدت موسكو منذ بداية الأزمة استعدادها لبدء مفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مع أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا.

المصدر: آسيا تايمز