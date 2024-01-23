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البنتاغون يكشف عن عدد العسكريين الأوكرانيين الذين دربتهم الولايات المتحدة

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البنتاغون يكشف عن عدد العسكريين الأوكرانيين الذين دربتهم الولايات المتحدة
Globallookpress Sergii KharchenkoZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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كشف البنتاغون أن الولايات المتحدة ونحو 30 دولة حليفة دربت 118 ألف عسكري أوكراني، بينهم 18 ألفا دربتهم الولايات المتحدة، و16.3 ألف دربتهم ألمانيا.

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أفادت بذلك وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا الكولونيل مارتن أودونيل.

وكان الجمهوريون قد منعوا في وقت سابق مجلس الشيوخ من النظر في طلب البيت الأبيض تخصيص أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى، فيما مجموعه 106 مليار دولار، من بينها 61 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا. ويطالب الجمهوريون الديمقراطيين بتنازلات بشأن مشروع قانون يطالب بتغييرات في أسلوب حماية الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك مقابل الموافقة على هذه المساعدات، ولا يبدو مجلس النواب في عجلة من أمره للموافقة على مشروع المساعدات.

المصدر: نوفوستي

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