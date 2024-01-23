الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 755 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 56 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد أكثر من 755 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 56 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمته:

نفذت قواتنا ضربة بأسلحة جوية وبرية بعيدة المدى عالية الدقة للمجمع الصناعي العسكري لإنتاج الصواريخ والذخيرة والمتفجرات في أوكرانيا.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 6 هجمات وبلغت خسائر العدو 45 عسكريا ودمرت أسلحة وعتادا للعدو.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 220.

صدت قواتنا 5 هجمات على محور دونيتسك، وشملت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 280 جنديا بينن قتيل وجريح ودبابة ومدرعتين ومدافع ومحطة إلكترونية Enklav-N.

بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك نحو 105 عكسريين.

على محور زابوروجيه بلغت خسائر العدو 55 جنديا.

على محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية حوالي 50 جنديا ومدافع وأسلحة .

أسقطت دفاعاتنا صاروخ HIMARS أمريكيا.

إسقاط 56 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية