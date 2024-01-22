الأمم المتحدة تعرب عن قلقلها من توريد قنابل عنقودية إلى أوكرانيا وتدعو لوقف استخدامها فورا

قال نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، إن توريد واستخدام الذخائر العنقودية أثناء النزاع الأوكراني يشكل مصدر قلق بالغ للأمم المتحدة ويجب وقف استخدامها على الفور.

صرح بذلك نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا الذي دعت إليه روسيا.

وقال "إن التقارير عن توريد واستخدام الذخائر العنقودية طوال فترة النزاع مثيرة للقلق للغاية. وقد دعا (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) باستمرار إلى وضع حد فوري لاستخدام الذخائر العنقودية. وكان ينبغي التخلص تدريجيا من هذه الأسلحة منذ فترة طويلة وجعلها من التاريخ".

وأضاف أن "الإمدادات العسكرية ونقل الأسلحة والذخيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة. وبحسب المعلومات المتاحة، تضمنت هذه الإمدادات أسلحة ثقيلة، بما في ذلك الدبابات القتالية والمركبات المدرعة والطائرات والمروحيات وأنظمة المدفعية ذات العيار الكبير وأنظمة الصواريخ".

وشدد إيبو على "أن أي عملية تسليم للأسلحة يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

المصدر: تاس