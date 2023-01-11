الكرملين يعلق على تقارير تحدثت عن تزويد تركيا لأوكرانيا بقنابل عنقودية

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن تزويد تركيا لسلطات كييف بقنابل عنقودية.

وقال بيسكوف إنه "من الصعب التأكد من صحة ما ذكرته التقارير الإعلامية"، مشيرا إلى أن "الأخبار المزيفة والمضللة باتت أكثر من الأخبار الصحيحة والموثوقة، لكننا بالطبع نراقب عن كثب ذلك".

وأشار إلى أن تركيا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز "بيرقدار"، مضيفا أن تركيا، بصفتها عضوا في الناتو، "عليها التزامات".

واختتم بيسكوف حديثه قائلا: "في الوقت نفسه، ما زلنا متحدين مع تركيا من خلال علاقات شراكة قوية جدا، تقوم على المنفعة المتبادلة، والتفاهم المتبادل، والاحترام المتبادل، والاستعداد المتبادل لمناقشة أصعب المسائل".

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فورين بوليسي"، نقلا عن ممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تركيا تزود أوكرانيا بذخائر عنقودية من طراز أمريكي منذ نوفمبر 2022.

وأشارت المجلة الى أن الولايات المتحدة ممنوعة من تصدير الذخائر المتفجرة العنقودية بموجب قانون أمريكي، بسبب ارتفاع معدل ضحايا الذخائر غير المنفجرة.

وقالت المجلة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة: "بعد أن منعت الولايات المتحدة (أوكرانيا) من الوصول إلى الذخائر العنقودية، كانت تركيا هي المكان الوحيد الذي يمكن لآوكرانيا الحصول عليها منه".

المصدر: نوفوستي