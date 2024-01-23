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المعارضة الأرجنتينية تطلب من الحكومة تبرير رفضها انضمام البلاد إلى مجموعة "بريكس"

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المعارضة الأرجنتينية تطلب من الحكومة تبرير رفضها انضمام البلاد إلى مجموعة
Globallookpress
مبنى الكونغرس الأرجنتيني، بوينس أيرس، الأرجنتين، أرشيف
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طلبت مجموعة من 15 نائبا معارضا في الكونغرس الأرجنتيني من حكومة الرئيس خافيير ميلي تقديم مبرر لقرارها عدم انضمام البلاد إلى مجموعة "بريكس".

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وجاء في وثيقة وقعها مشرعون من كتلة "الاتحاد من أجل الوطن" (UxP): "عليكم أن تشرحوا وتبرروا قرار انسحاب جمهورية الأرجنتين من مجموعة "بريكس".
وذكرت النائبة فلورينسيا كارينيانو في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن كل المقاطعات الأرجنتينية تصدر منتجاتها إلى بلدان المجموعة.

من جهته أكد وزير الخارجية الأرجنتيني السابق سانتياغو كافييرو أن رفض الأرجنتين الانضمام إلى "بريكس" سيلحق "ضررا بالاقتصاد الإقليمي وسيثير خلافات جديدة مع شركائنا الاقتصاديين الرئيسين".

ويوم الجمعة الماضي قدمت عضو مجلس النواب الأرجنتيني سابرينا سيلفا مشروع قرار إلى الكونغرس لإلغاء قرار رفض الانضمام إلى مجموعة "بريكس" الصادر في نهاية ديسمبر الماضي.

وحتى نهاية العام الماضي ضمت "بريكس" روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تلتحق بها مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا اعتبارا من العام الجديد.

وتعمل المجموعة على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.

المصدر: نوفوستي

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