نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا لجندي يحمل صاروخ "جافلين" المضاد للدبابات ويعتلي حصانا، في مشهد وصفته وسائل الإعلام الغربية بأنه "الأيام الخوالي لهجمات سلاح الفرسان".

وكتبت صحيفة EXXpress النمساوية في مقال: "بدأ الجيش الأوكراني في استخدام الخيول في المعارك، في مشهد يذكرنا بالأيام الخوالي لهجمات سلاح الفرسان".

وأضافت الصحيفة: "على ظهور الخيل مع صاروخ مضاد للدبابات عالي التقنية من طراز جافلين: جنود الاستطلاع الأوكرانيون من اللواء الهجومي الثالث يقفون الآن مع أحدث وسائل النقل الخاصة بهم لجميع التضاريس - يجب أن يكون الصديق ذو الأرجل الأربع مضادا للرصاص بالتأكيد".

وأوضحت الصحيفة: "صواريخ جافلين المضادة للدبابات يبلغ مدى تشغيلها 2000 متر، ومن المؤكد أنها ليست هادئة عند إطلاقها.. ويبدو أن الحاجة الملحة للتنقل دفعت القوات الأوكرانية إلى اتخاذ مثل هذه القرارات الهندسية الجريئة".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين، تكبيد القوات الأوكرانية أكثر من 1005 عسكريين بين قتيل وجريح، وإسقاط طائرة "سو-25" و76 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

الجدير ذكره، أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

المصدر: RT