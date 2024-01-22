مكالمة هاتفية بصوت بايدن تدعو الناخبين إلى الامتناع عن التصويت.. السلطات الأمريكية تفتح تحقيقا

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا بعد تلقي الناخبين في ولاية نيوهامبشير، مكالمة هاتفية بصوت الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعوهم إلى الامتناع عن التصويت في الانتخابات التمهيدية في الولاية.

وأعلن المدعي العام في نيوهامبشير، يوم الاثنين، فتح تحقيق في محاولة لقمع ناخبين، عبر اتّصال هاتفي آلي ينتحل صوت بايدن، وحثهم على عدم التصويت.

ويُسمع في اتصال هاتفي صوت أشبه بصوت الرئيس الديمقراطي يتوجه إلى الناخبين بالقول: "من المهم أن تحفظوا أصواتكم لانتخابات نوفمبر".

وقال المتحدث في الاتصال إن "التصويت هذا الثلاثاء يمكّن مواقع الجمهوريين في سعيهم لانتخاب دونالد ترامب مجددا"، مضيفا أن أصوات الناخبين ستحدث فرقا في نوفمبر، وليس في يوم الثلاثاء هذا".

ويبدأ الاتصال الآلي بالعبارة المفضلة لبايدن: "يا له من هراء".

وأعلنت النيابة العامة في نيوهامبشير أنها فتحت تحقيقا، وأشارت إلى أن الاتصال "يبدو أنه مصطنع".

واعتبرت النيابة هذه الرسائل محاولة غير قانونية لعرقلة الانتخابات الرئاسية التمهيدية في نيوهامبشير ولقمع ناخبين في الولاية.

المصدر: وكالات