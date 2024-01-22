كنعاني لنتنياهو: نحن مركز قوة في المنطقة، تخلّص من وحلك قبل تهديدنا

توجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "نحن مركز قوة في المنطقة، تخلّص من وحلك قبل تهديدنا".

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اعتبر كنعاني أن "تهديدات نتنياهو بالهجوم على إيران هي تهديدات خاوية وأوهام باطلة"، مشددا على أن "أي إجراء إسرائيلي ضد أمننا لن يمر دون رد".

وأضاف: "الكيان الصهيوني وبالأخص رئيس وزرائه المجرم عليه التخلص من الوحل الذي هو متورط فيه ومن ثم التفكير باستهداف مراكز القوة في المنطقة".

وأكد الحرس الثوري الإيراني مساء السبت، مقتل مستشار عسكري إيراني خامس في سوريا، متأثرا بجراحه إثر الهجوم الإسرائيلي صباح ذات اليوم على دمشق.

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح يوم السبت الفائت مقتل 4 مستشارين إيرانيين وعدد من أفراد الجيش السوري بهجوم إسرائيلي استهدف مبنى في دمشق.

المصدر: RT