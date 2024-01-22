طهران: نواجه تهديدات أمنية من حدود إقليم كردستان

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن استهداف مقر الموساد في إقليم كردستان العراق، لم يكن ضد العراق أو الإقليم.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال كنعاني: "رغم التعاون المستمر بين إيران وإقليم كردستان لكن مع الأسف نواجه تهديدات امنية من حدودها الجغرافية"، مؤكدا أن "إيران لا تتمكن أن تكون غير مبالية بأمنها الوطني".

وأفاد بأن "خطوة إيران الأخيرة في استهداف مقر الموساد كانت ضد التهديدات القائمة وأعدائها وليس ضد العراق وإقليم كردستان".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الثلاثاء الماضي عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بورود أنباء عن احتمال مقتل أجي أمين رئيس وكالة الإعلام السابق في إقليم كردستان العراق، وقالت إنه كبير عملاء الموساد الإسرائيلي.

وقدم العراق شكويين لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع بالقرب من أربيل.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن قصف إيران لأربيل عمل عدواني يقوض العلاقة القوية بين بغداد وطهران.

المصدر: RT