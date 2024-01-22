احتجاجات مناهضة لليمين في جميع أنحاء ألمانيا تجتذب مئات الآلاف

ذكرت شرطة مدينة ميونيخ الألمانية أن شوارع المدينة شهدت يوم الأحد مظاهرة حاشدة لمعارضي اليمين المتطرف، شارك فيها نحو 100 ألف شخص.

AP

ووفقا للشرطة، انتهت المظاهرة التي انطلقت بعد ظهر الأحد بسرعة، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة عقب مشاركة حوالي 100 ألف شخص فيها.

وبحسب الشرطة كانت هذه المظاهرة واحدة من عشرات المظاهرات التي جرت في جميع أنحاء البلاد في نهاية هذا الأسبوع واجتذبت إليها مئات الآلاف من الأشخاص في المجمل.

وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب تقرير حول اجتماع متطرفين يمينيين مؤخرا لمناقشة ترحيل ملايين المهاجرين، بما في ذلك بعض حاملي الجنسية الألمانية.

AP

وقالت الشرطة إن احتجاجا نظم يوم الأحد في مدينة كولونيا غرب ألمانيا اجتذب مجددا عشرات الآلاف من الأشخاص.

من المتوقع أيضا تنظيم مظاهرة أمام البوندستاغ (البرلمان) في برلين ومدن ألمانية أخرى في وقت لاحق يوم الأحد.

وقد شهدت المدن الألمانية مظاهرات متكررة ضد اليمين المتطرف في الأيام الأخيرة، بما في ذلك مظاهرة في كولونيا يوم الثلاثاء شارك فيها عشرات الآلاف.

AP

AP

وقال المنظمون إن أكثر من 50 ألف شخص شاركوا في مظاهرة كولونيا يوم الأحد.

المصدر: أ ب