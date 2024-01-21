قديروف يعلن عن توجه كتيبة من الحرس الوطني إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأحد، إرسال مقاتلين من الفوج 94 من لواء العمليات الخاصة التابع للحرس الروسي إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

وقال الرئيس الشيشاني في قناته على "تيليغرام": "توجه جنود فوج العمليات 94 التابع لقوات الحرس الوطني الروسي، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مضيفا أن المقاتلين سيجرون عملية تناوب مع زملائهم، مشيرا إلى أن هذه ليست المهمة الأولى لأفراد هذا الفوج في منطقة العمليات القتالية".

وأضاف أن الفوج بقيادة خاسماغوميد ماغومادوف (محمدوف) يضم مقاتلين أكفاء أثبتوا باستمرار التزامهم بالوطن الأم.

وأكد أن الفوج، بالإضافة إلى ذلك، "يمتلك ترسانة كاملة من الأسلحة والمعدات الحديثة، ستزيد بدورها بشكل كبير من فرص النجاح في تنفيذ المهام القتالية العملياتية".

المصدر: تاس