الخارجية الروسية: القصف الأوكراني لسوق دونيتسك عمل إرهابي

أدانت وزارة الخارجية الروسية قصف القوات الأوكرانية صباح اليوم الأحد سوقا بمدينة دونيتسك، وطالبت المنظمات الدولية والحكومات بإدانة هذا الاعتداء الإرهابي.

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ندين بأشد العبارات هذه الضربة الغادرة التي استهدفت المدنيين. سعي الغرب الجامح لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا بأيدي أتباعه في أوكرانيا الذين يدعمهم بلا وعي وبلا حدود، يدفع نظام كييف بشكل متزايد لاتخاذ الخطوات المتهورة بما فيها الأعمال الإرهابية، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب".

ودعا البيان الحكومات والهيئات الدولية لإدانة هذا العمل الإرهابي، وأضاف: "سيعني الصمت على هذا الاعتداء، الموافقة غير العلنية على قتل المدنيين، وسيشجع النازيين الجدد في أوكرانيا على ارتكاب جرائم أكثر دموية".

ونفذت القوات الأوكرانية صباح اليوم الأحد ضربة استهدفت سوقا في حي كيروفسكي بمدينة دونيتسك.

وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين مقتل 25 شخصا، وإصابة 20 آخرين.

المصدر: نوفوستي