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"الوطنيون" الفرنسي يندد بدعوة فون دير لاين لجمع 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا

أخبار العالم

AP
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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ندد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو بدعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لجمع 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا، واعتبرها خطوة مجنونة.

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وكتب فيليبو في صفحته على منصة "إكس": "ما هذا الجنون؟هذا يعني أن فرنسا ستخصص 10 مليارات يورو إضافية وهي كلفة بناء 50 مستشفى جديدا في فرنسا مثلا".

وأشار إلى أن أحدا لم يمنح فون دير لاين صلاحيات إنفاق أموال دافعي الضرائب الفرنسيين، معربا عن دهشته من أن أحدا من النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي لم يصوت ضد تقديم حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا، وأضاف: "كفى!".

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين مؤخرا بأن المفوضية تعد خيارات بديلة لتقديم المساعدات المالية لكييف في حال فشل المفاوضات حول تخصيص هذه الأموال من الميزانية الأوروبية.

المصدر: نوفوستي

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