وزير الخارجية الفرنسي: 30% من صادرات الحبوب العالمية ستكون تحت سيطرة روسيا

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن روسيا ستتمكن من السيطرة على 30% من صادرات الحبوب العالمية في حالة هزيمة أوكرانيا.

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وأوضح وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" أنه "إذا خسرت أوكرانيا، فإن 30% من صادرات القمح العالمية سوف ستكون تحت السيطرة الروسية، وسوف تصبح الحبوب الفرنسية مهددة في الأسواق العالمية، وستتسبب في ارتفاع التضخم، وربما في أزمة غذائية".

وبحسب سيجورنيه فإنه "من الضروري دعم أوكرانيا لتجنب إطالة أمد الصراع".

وقال إن "هذه المساعدة مهمة للرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي لأنه يحتاج إلى أن يُظهر للرأي العام أنه لا يزال يحظى بالدعم".

المصدر: تاس