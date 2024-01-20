زيلينسكي يخطط لاستبعاد القائد الاعلى للقوات المسلحة الأوكرانية

يعتزم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني وتعيين رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع كيريل بودانوف مكانه.

كاشف السياسي الأوكراني غورغي توكا الجمهور بذلك في مقابلة مع قناة "نيوز روم" على "يوتيوب": أن زيلينسكي قرر نقل فاليري زالوجني، إلى مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.

ووفقا له، يتطلع رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، لشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويقدم نفسه كمرشح لشغل هذا الموقع.

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وأضاف توكا: أن زيلينسكي اصطحب بودانوف معه لحضور الاجتماعات الدولية في جنيف، وذلك من أجل تعريف شركاء كييف الغربيين بالقائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة.

وفي السابق، كتب عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني. وأشار صحفيون من صحيفة واشنطن بوست إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.

المصدر: ريا نوفوستي