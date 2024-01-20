اختطاف مجموعة من الراهبات في هاييتي

أعلن اتحاد الطوائف الدينية في هاييتي اختطاف 8 أشخاص بينهم 6 راهبات أمس الجمعة في العاصمة بور او برنس، في ظل التصاعد المستمر لجرائم الخطف في البلاد.

وقال المؤتمر الديني الهايتي في مذكرة داخلية: "يؤسفنا أن 6 راهبات من جمعية راهبات القديسة آن اختطفن مع آخرين كانوا على متن حافلة".

وأوضح مسؤول في المؤتمر أن مجموعة مسلحة اختطفت الراهبات في حوالي الساعة السابعة صباحا، أثناء سفرهن إلى مؤسسات تعليمية يعملن فيها.

وتزايدت منذ عدة أسابيع عمليات الخطف التي تستهدف أشخاصا معروفين وعاديين على حد سواء، في بور أو برنس وعلى بعض الطرق الوطنية.

والأسبوع الماضي اختطف طبيب وقاض، وأطلق سراحهما بعد دفع فدية للخاطفين.

وتأتي عمليات الخطف وسط انتشار عنف العصابات في أفقر دول الأمريكيتين، والتي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية حادة.

والعام الماضي رجحت الأمم المتحدة أن العصابات تسيطر على حوالي 80 بالمئة من بور أو برنس.

ووافق مجلس الأمن الدولي في أكتوبر على إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هاييتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة هناك، إلا أن وصولها قد يستغرق أشهرا.

المصدر: أ ف ب