المدعي العام السويسري: تلقينا شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي

أكد مكتب المدعي العام السويسري تلقيه شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ اليوم الجمعة، خلال زيارته سويسيرا للمشاركة في منتدى دافوس العالمي.

وقالت مكتب المدعي العام السويسري في بيان له: "سيتم الآن دراسة الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفا أنه على اتصال بوزارة الخارجية "لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني".

ولم يذكر مكتب الادعاء السويسري ما هي الشكاوى المحددة أو من قدمها.

لكن بيانا صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الشكوى، بعنوان "إجراءات قانونية ضد الجرائم ضد الإنسانية" وحصلت عليه وكالة "فرانس برس"، يقول إن العديد من الأفراد الذين لم تذكر أسماؤهم قدموا اتهامات إلى المدعين الفيدراليين وسلطات بازل وبرن وزيورخ.

وجاء في البيان أن المدعين يسعون إلى محاكمة جنائية بالتوازي مع قضية رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها ضد قطاع غزة.

وفي تناول مسألة الحصانة، أشار البيان إلى إمكانية رفعها "في ظروف معينة"، بما في ذلك في حالات الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، مضيفا أن "هذه الشروط مستوفاة في هذه الحالة".

يتبع..