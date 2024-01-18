اعتبر زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن قرار باريس تزويد كييف بمدافع Caesar إضافية بقيمة 390 مليون يورو فيما تخسر الأخيرة في ساحة المعركة، خطوة مجنونة يجب منع حدوثها.

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وكتب فيليبو على منصة "إكس": "ستنتج فرنسا 78 مدفع Caesar لأوكرانيا فيما الأخيرة تخسر على أرض المعركة وتزامنا مع توقف الولايات المتحدة عن تقديم المال والسلاح لأوكرانيا خطوة مجنونة، ويجب أن يتوقف هذا الجنون. سنختار السلام ونوقف تدمير أنفسنا من أجل بيدق في "الناتو".

ونقل عن ألكسندر ديوبيي المتحدث باسم شركة Nexter التي تنتج هذه المدافع أن كلفة إنتاج المدفع الواحد 5 ملايين يورو.

وتابع: "تبلغ قيمة كل مدفع 5 ملايين يورو وقيمة 78 مدفعا 390 مليون يورو، وهذه كلفة بناء مستشفيين جديدين في فرنسا. وبعد ذلك يقولون لنا إنه لا يوجد لديهم مال للمرضى وأصحاب المعاشات".

المصدر: نوفوستي