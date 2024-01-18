باريس: أوكرانيا تستهلك في 3 أيام ما تنتجه فرنسا من قذائف خلال عام

أعلن رئيس لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي للشؤون الداخلية والدفاع سيدريك بيرين أن إنتاج فرنسا السنوي للقذائف من عيار 155 مم، تستهلكه أوكرانيا خلال 3 أو 4 أيام.

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وقال بيرين إن القوات الأوكرانية تطلق يوميا ما بين 5 إلى 8 آلاف قذيفة من هذا العيار، فيما تنتج فرنسا 20 ألف قذيفة منها سنويا.

وأشار بيرين في تقريره الذي نشرته لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن الانتقال إلى "اقتصاد الحرب" الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون، لم يتحقق.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مؤخرا إنه لا يوجد إنتاج عسكري في العالم يمكنه تغطية حاجة أوكرانيا في الحرب ضد الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي