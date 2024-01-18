ليبرمان يؤكد رفضه طلب "الليكود" بالانضمام إلى الحكومة

أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أن حزب "الليكود" طلب منه الانضمام إلى الحكومة لكنه رفض العرض.

وفي حديثه لموقع "واي نت"، قال ليبرمان: "كان هناك عرض من (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، أرادوا مني الالتزام بعدم المغادرة خلال فترة الحرب. لقد أخبرتهم أنهم في حيرة من أمرهم".

وانتقد وزيري الوحدة الوطنية بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين انضما إلى الائتلاف مع بداية الحرب، قائلا: "من المؤسف أن غانتس وآيزنكوت يمنحان الشرعية لرغبة نتنياهو في مواصلة الحرب حتى الانتخابات المقبلة".

ونفى حزب الليكود الليلة الماضية التقارير التي تفيد بأنه قدم عروضا لليبرمان ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد للانضمام إلى الحكومة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"