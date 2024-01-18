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الصين تعرض وساطتها لإزالة التوتر بين باكستان وإيران

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الصين تعرض وساطتها لإزالة التوتر بين باكستان وإيران
AP
مبنى وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد
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أعرب القنصل الصيني في كراتشي يانغ يون دونغ عن استعداد بلاده للوساطة بين باكستان وإيران لإزالة التوتر الحاصل، بعد القصف المتبادل لجماعات مسلحة تنشط على جانبي الحدود بين البلدين.

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وقال يانغ يون دونغ في حديث لقناة Geo: "تريد الصين أن تعرض على باكستان وإيران أن نلعب دورا بناء في تسوية الخلافات بين البلدين".
وأشار إلى ان باكستان وإيران هما أكبر دولتين في المنطقة والعالم الإسلامي، ولذلك تأمل الصين في حل الخلافات بينهما عبر المفاوضات والوسائل السلمية.

وأعلنت إيران الثلاثاء الماضي أنها شنت هجوما بالصواريخ والمسيرات على أوكار تنظيم "جيش العدل" في محافظة بلوشستان الباكستانية.

وأدانت باكستان هذا الهجوم واستدعت سفيرها في طهران، وصباح اليوم الخميس أعلنت أن القوات الباكستانية نفذت عدة غارات على تجمعات الإرهابيين جنوب شرق إيران.

المصدر: نوفوستي

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