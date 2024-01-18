بايدن يحث الكونغرس على مواصلة المساعدات لأوكرانيا

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على مواصلة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والمعلّقة حاليا بسبب عدم الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على تمويل إضافي.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع الذي جمع بايدن وزعماء الكونغرس في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي "كان واضحا لناحية أن عدم قدرة الكونغرس على التحرك، يعرض للخطر أمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبقية العالم الحر".

وذكر مصدر أن بايدن الذي ظل حتى الآن بعيدا عن المفاوضات البرلمانية، قد أشار إلى حصول "تقدم مشجع" في المناقشات الجارية داخل مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية.

أما في مجلس النواب، حيث الغالبية للجمهوريّين، فالوضع مختلف. وقال رئيسه المحافظ مايك جونسون إن الاجتماع كان "مثمرا"، وأكد أنه "يتفهم أهمية" المساعدة المقدمة لأوكرانيا، غير أنه شدد على أن "الأولوية الكبرى هي الحدود" مع المكسيك، إلى حيث يصل آلاف المهاجرين يوميا.

ويطلب بايدن 61 مليار دولار لمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكن الجمهوريين في مجلس النواب يطالبون في المقابل بتشديد واضح لسياسته المتعلقة بالهجرة.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الاجتماع مع بايدن كان "إيجابيا جدا"، داعيا إلى حل "في الوقت نفسه" لملفي الهجرة والمساعدات لأوكرانيا، على أساس التوافق بين الحزبين.



وقبل الاجتماع، شدّد المتحدّث باسم البيت الأبيض جون كيربي على "الحاجة الماسة والعاجلة لمواصلة تسليم أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن آخر مساعدة أمريكية أعلن عنها كانت في 27 ديسمبر، "ولم تكن هناك مساعدة أخرى منذ ذلك الحين ولن تكون هناك أخرى حتّى نحصل على التمويل".

المصدر: "أ ف ب"