وزير الخارجية البريطاني يحث إيران على وقف تسليح الحوثيين في اليمن

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحث طهران على وقف دعم الحوثيين في اليمن.

وكتب كاميرون الذي يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على منصة "إكس": "يجب على إيران أن تتوقف عن تزويد الحوثيين بأسلحة ومعلومات استخبارية وأن تستخدم نفوذها لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

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وأضاف "يجب على إيران أيضا أن تتوقف عن استخدام الوضع الإقليمي كغطاء للتصرف بشكل متهور وانتهاك سيادة الآخرين. لقد أوضحت ذلك لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان".

وحذر وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق الولايات المتحدة وبريطانيا من استمرار الاعتداءات على اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين سيواصلون ضرب السفن طالما الحرب مستمرة على غزة.

يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) شنت هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وردا على ذلك نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة غارات على مواقع تابعة للحوثيين في مناطق مختلفة باليمن منذ فجر الجمعة 12 يناير، فيما أعلن الحوثيون أن "كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة، فيما قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع اليمن لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

المصدر: ا ف ب