النيجر تشير إلى الأثر الإيجابي لانسحاب القوات الفرنسية

قال وزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي، في حديث لوكالة نوفوستي، إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر كان له تأثير مفيد على الحرب ضد الإرهاب في البلاد.

وأضاف الجنرال: "غادرت القوات الفرنسية النيجر، آخر جندي غادر بلادنا في 22 ديسمبر. وفيما يتعلق بتأثير ذلك على الأمن في بلادنا، ينبغي القول إن انسحاب القوات هذا، من ناحية، سمح لنا برؤية صورة الكفاح الذي نخوضه بوضوح ومن ناحية أخرى دفعنا لإدراك مسؤولياتنا. يمكن القول إن انسحابهم كان له تأثير إيجابي على حربنا ضد الإرهاب".

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ويشار إلى أن وزير دفاع النيجر، وصل إلى روسيا في 15 يناير ضمن وفد حكومي برئاسة رئيس وزراء النيجر علي لامين زين.

وأعلن جيش النيجر في يوليو الماضي عن عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق الحدود وإعلان حظر التجول. وقبل ذلك أغلقت قوات الحرس الرئاسي القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي. وأدان زعماء معظم الدول الغربية ومنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) هذا الانقلاب.

وبدأ انسحاب القوات الفرنسية بطلب من حكومة النيجر في نهاية أكتوبر. وغادرت القوات الفرنسية النيجر بالكامل في 22 ديسمبر 2023.

المصدر: نوفوستي