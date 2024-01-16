وزارتا دفاع روسيا والنيجر تعتزمان تكثيف العمل معا لتحقيق الاستقرار في المنطقة

عقد نائبا وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين ويونس بك يفكوروف عقدا اجتماعا مع وزير دفاع النيجر ساليفو مودي واتفقوا على العمل معا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "عُقد اجتماع عمل بين نائبي وزير دفاع روسيا، الجنرال ألكسندر فومين والجنرال يونس بيك يفكوروف، مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الجنرال ساليفو مودي".

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وأشار الطرفان إلى "أهمية تطوير العلاقات الروسية النيجيرية في قطاع الدفاع واتفقا على تكثيف الإجراءات المشتركة لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة".

ووصل رئيس وزراء النيجر علي لامين زين إلى العاصمة الروسية موسكو. وتعتبر هذه الزيارة الخارجية الأولى للمسؤول النيجيري إلى خارج القارة الإفريقية بعد توليه مهامه في رئاسة الحكومة.

وأشاد رئيس وزراء النيجر في ديسمبر الماضي بالتعاون بين النيجر وروسيا، مضيفا أن الأسلحة الروسية ساعدت بلاده في مواجهة الجماعات المسلحة بفعالية وإن النيجر ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا.

المصدر: RT