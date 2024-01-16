رئيس وزراء النيجر علي لامين زين يصل إلى العاصمة الروسية موسكو

وصل رئيس وزراء النيجر علي لامين زين إلى العاصمة الروسية موسكو.

وتعتبر هذه الزيارة الخارجية الأولى للمسؤول النيجيري إلى خارج القارة الإفريقية بعد توليه مهامه في رئاسة الحكومة.

وكان رئيس وزراء النيجر في حديث لوكالة "نوفوستي"، في ديسمبر الماضي، أشاد بالتعاون بين النيجر وروسيا: "مرة أخرى، لا بد من القول إن النيجر وروسيا تتعاونان مجددا، ونحن نحاول المضي قدما في جميع مجالات الاقتصاد والأمن"، مضيفا أن الأسلحة الروسية ساعدت بلاه في مواجهة الجماعات المسلحة بفعالية وإن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري قد أعلن في 7 أغسطس 2023 عن تعيين علي لامين زين، رئيسا للوزراء في النيجر.

وكان زين في الفترة الأخيرة ممثلا للبنك الإفريقي للتنمية في عدد من الدول، آخرها تشاد، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس النيجري محمدو تانجا، ما بين 2003 و2010.

المصدر: تاس + RT