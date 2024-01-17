السفير الروسي لدى لندن يستبعد نشوب صراع عسكري بين روسيا وبريطانيا رغم الخلاف سياسيا

أعلن السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين أنه لا يرى فرصة واحدة لنشوب صراع مسلح بين روسيا وبريطانيا.

وقال كيلين: "لا أرى فرصة واحدة للصراع. سياسيا، نعم، سياسيا نحن على جانبين مختلفين من رقعة الشطرنج. لكن عسكريا، لا أعتقد أن أي شيء يمكن أن يحدث".

إقرأ المزيد

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق أن بلاده ستخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، مشيرا إلى توقيع اتفاق أمني بين البلدين لتوريد معدات عسكرية من بينها صواريخ بعيدة المدى.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية أنه بعد محادثات اسطنبول أبلغ زيلينسكي بمخاوفه من إمكانية التوصل لأي اتفاق بين موسكو وكييف.

المصدر: نوفوستي