الخارجية الروسية تعلق على اجتماع دافوس حول أوكرانيا وتصفه بالفاشل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاجتماع الرابع حول أوكرانيا في دافوس بسويسرا، والذي تم عقده في "صيغة كوبنهاغن"، كان فاشلا بالنسبة لكييف ومضيفيها.

وجاء في تعليق زاخاروفا الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نتائجه (منتدى دافوس)، باستثناء الصورة (العائلية) للمشاركين والاتفاق على اجتماعات جديدة محتملة، تبين مرة أخرى أن الاجتماع فاشل بالنسبة لكييف ومضيفيها الغربيين".

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وأكدت زاخاروفا أنه على الرغم من ارتفاع عدد الدول الممثلة من 66 إلى 82 منذ جولة مالطا في أكتوبر 2023، إلا أن "الكمية لا تعني النوعية".

وأضافت زاخاروفا: "تقليديا، رفضت الصين المشاركة..وكانت العديد من البلدان الأخرى من الأغلبية العالمية حاضرة بمستوى منخفض وكمراقبين…ومن الصعب أن نطلق على هذه المشاركة تسمية مشاركة كاملة".

وأشارت بأن "الاختلافات بين الدول الممثلة قد تعمقت، بين أوكرانيا والغرب..على الرغم من الزيادة في عدد المشاركين، فشلوا في تحقيق توسيع المعسكر المناهض لروسيا أو اعتماد الوثيقة الختامية".

واختتمت زاخاروفا قائلة: "حتى بيان رئيسي أوكرانيا وسويسرا يحتوي على ملاحظة مفادها أن الوثيقة لا تعكس آراء جميع المشاركين".

وفي وقت سابق قالت وكالة بلومبرغ، إنه قبيل المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، تم عقد اجتماع حول "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، ولم يتمكن المشاركون فيها من التوصل إلى موقف مشترك.

وأضافت الوكالة: "انتهى اجتماع مستشاري الأمن القومي في دافوس دون صياغة أي مسار واضح للمضي قدما قبل وصول فلاديمير زيلينسكي".

ووفقا للوكالة، شارك في هذا الحدث ممثلون عن 83 وفدا. وتشير الوكالة إلى أن سلطات كييف، تأمل في أن تتمكن من إقناع دول الجنوب العالمي، والتي يتردد الكثير منها الآن في دعم أوكرانيا، بتغيير مواقفها. وخلصت الوكالة إلى أن السلطات في كييف ستحاول استغلال الاجتماع السنوي لقادة السياسة ورجال الأعمال في العالم، لكي تعيد الاهتمام بموضوع أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي+RT