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إستونيا تحتجز أستاذا جامعيا روسيا "للاشتباه في عمله لصالح المخابرات الروسية"

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إستونيا تحتجز أستاذا جامعيا روسيا
Globallookpress
جامعة تارتو في إستونيا
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احتجزت شرطة الأمن الإستونية أستاذا جامعيا يحمل الجنسية الروسية، "للاشتباه في عمله لصالح أجهزة المخابرات الروسية"، حسبما نقل الإعلام المحلي عن مكتب المدعي العام للجمهورية.

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وقال المدعي العام الإستوني ترينو أوليف في تصريحات لهيئة التلفزيون والإذاعة الحكومية الإستونية ERR، إن محكمة مقاطعة هارجو قررت وضع الأستاذ بجامعة تارتو فياتشيسلاف موروزوف قيد الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى شهرين.

ووفقا لـERR، فقد اعتقلت الشرطة موروزوف في 3 يناير، وهو موجود مذاك في سجن تالين. ولم تقدم أجهزة الأمن الإستونية تفاصيل عن التهم الموجهة ضد موروزوف.

إستونيا تحتجز أستاذا جامعيا روسيا

وحسب نظام المعلومات العلمية الإستوني ETIS، فقد عمل موروزوف في جامعة سان بطرسبورغ حتى عام 2010، وبعد ذلك ارتبط بجامعة تارتو، حيث شغل من 2016 إلى 2023 منصب أستاذ دراسات الاتحاد الأوروبي وروسيا، ومن 1 سبتمبر 2023 إلى 11 يناير 2024، عمل أستاذا في النظرية السياسية الدولية في معهد وهان شوته للبحوث السياسية التابع لجامعة تارتو.

وقال رئيس المعهد لـERR إنه تم فصل موروزوف من الجامعة بعدما تم احتجازه وتوجيه اتهامات له.

المصدر: وكالات

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