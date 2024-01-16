الدفاع الروسية: 400 قمر صناعي للناتو في خدمة كييف ضد روسيا

أكد أندريه إيلنيتسكي مستشار وزير الدفاع الروسي، أن أكثر من 400 قمر صناعي تابع لحلف الناتو يعمل لصالح القوات الأوكرانية ضد روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار إيلنيتسكي في مقابلة مع مجلة "الشؤون الدولية" إلى أن 70 قمرا منها فقط عسكرية بشكل رسمي بحكم القانون، والباقي أقمار تجارية.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن أوستاب كوتسيوبا من اللواء "103" التابع للقوات الأوكرانية، أفاد في وقت سابق، أن قوات كييف تستخدم أقمار Starlink الصناعية في اتصالاتها لتنسيق تحركاتها في المعارك مع الجيش الروسي شرق أوكرانيا.

بينما تمكنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، بداية العام الماضي، من الاستيلاء على محطات الإنترنت الخاصة باتصالات القمر الصناعي "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" لإيلون ماسك، التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس