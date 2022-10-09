قوات كييف تجري اتصالاتها عبر أقمار إيلون ماسك

كشف أوستاب كوتسيوبا، في اللواء "103" التابع للقوات الأوكرانية، أن قوات كييف تستخدم أقمار Starlink الصناعية في اتصالاتها لتنسيق تحركاتها في المعارك مع الجيش الروسي شرق أوكرانيا.

وأضاف كوتسيوبا: "إذا تم قطع اتصالات الأقمار الصناعية Starlink في مكان ما بسبب الشظايا، سيتم إصلاح الأسلاك ولحامها على الفور، لقد وصلوا إلى أوكرانيا وحاولوا إصلاح الأسلاك، هذه الاتصالات تساعد قواتنا على التنسيق في الجبهة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن القوات الأوكرانية تعاني انقطاع اتصالات Starlink في المناطق التي انضمت إلى روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا.

وقال مسؤول حكومي أوكراني للصحيفة، إن بعض الانقطاعات في النظام أدت إلى خسارة فادحة في الاتصالات بين القوات الأوكرانية في الجبهة وتسببت في حالة من الذعر بين صفوفها.

وفي 7 أكتوبر، ورفض إيلون ماسك التعليق على تقارير الإخفاق في تشغيل محطات اتصالات Starlink الفضائية في أوكرانيا، وذكر أن هذه معلومات سرية.

المصدر: لينتا.رو