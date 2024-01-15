كوريا الشمالية تلغي وكالات تنسيق الشؤون بين الكوريتين

أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن جارتها الشمالية ألغت الوكالات التي تعمل على تنسيق الشؤون بين الكوريتين.

وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية تلغي الإدارات التي تعمل على تنسيق الشؤون بين الكوريتين ".

وفي وقت سابق، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ ستستخدم كامل ترسانتها لتدمير كوريا الجنوبية كليا في حال أي "استفزاز عسكري" من قبل سيئول.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم جونغ أون قوله، أثناء زيارته لمنشآت الصناعة العسكرية: "إذا حاولت جمهورية كوريا استخدام القوات المسلحة ضد دولتنا أو تهديد سيادتنا وأمننا، لن نتردد في استخدام كامل ترسانتنا وكل ما يوجد لدينا من القوات والوسائل لتدمير جمهورية كوريا بالكامل".

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت في 5 يناير تدريبات عسكرية للمدفعية بالقرب من جزيرتين تابعتين لكوريا الجنوبية.

بدورها، أجرت القوات المسلحة لكوريا الجنوبية تدريبات مماثلة بالقرب من الخط الفاصل بين الدولتين الكوريتين.

المصدر: RT