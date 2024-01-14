كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا يفوق سرعة الصوت باتجاه البحر

أعلنت كوريا الشمالية عن إطلاق صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت باتجاه البحر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وكتبت الوكالة: "في 14 يناير، أجرت المديرية العامة لعلوم الصواريخ في كوريا الديمقراطية إطلاقا تجريبيا لصاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب برأس حربي موجه تفوق سرعته سرعة الصوت".

وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات لم يكن لها أي تأثير على أمن الدول المجاورة و"لا علاقة لها بالوضع في المنطقة".

وأضافت الوكالة أنه تم التحقق من خصائص "تخطيط ومناورة الرأس الحربي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو جزء من الأنشطة للمديرية ومعاهد البحوث لتطوير أنظمة الأسلحة".

كما أعلنت لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الكورية الشمالية أمس أن بيونغ يانغ اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى.

المصدر: تاس