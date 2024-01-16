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إعلام أوكراني: انفجارات جديدة في خيرسون

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إعلام أوكراني: انفجارات جديدة في خيرسون
Sputnik
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أفاد موقع "Strana.ua" الأوكراني بسماع دوي انفجارات للمرة الثانية خلال يوم الاثنين، في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من خيرسون

وجاء في المنشور: "تم الإبلاغ عن انفجارات جديدة في خيرسون".

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ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق صافرات الإنذار في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في مقاطعة خيرسون.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد رئيس إدارة مدينة خيرسون المعين من قبل السلطات الأوكرانية، رومان مروتشكو، عن وقوع سلسلة انفجارات في المدينة.

المصدر: نوفوستي

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