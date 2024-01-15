مادورو يصف العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا بأنها "مذبحة اقتصادية"

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا بأنها إبادة اقتصادية، مشيرا إلى أنها أدت إلى خسارة أكثر من 642 مليار دولار بين عامي 2015 و2022

وقال مادورو في خطابه السنوي للأمة: "بلغ إجمالي خسائر الاقتصاد في القطاعين العام والخاص بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2015 إلى 2022 حوالي 642 مليار دولار. هذه إبادة جماعية، مذبحة اقتصادية".

وفقا لمادورو، خسرت صناعة النفط في البلاد وحدها أكثر من 323 مليار دولار، وفقدت شركة الطيران الوطنية كونفياسا القدرة على استخدام 40 من أسطول طائراتها بسبب العقوبات.

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى الإجراءات غير القانونية البريطانية، التي جمدت أصولا بقيمة 22 مليار دولار أمريكي بما في ذلك 32 طنا من الذهب الفنزويلي في خزائنها.

المصدر: نوفوستي