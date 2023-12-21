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بوتين يؤكد لمادورو دعم موسكو لتعزيز الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية لفنزويلا

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بوتين يؤكد لمادورو دعم موسكو لتعزيز الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية لفنزويلا
Sputnik
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يستقبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو (أرشيف).
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو قضايا التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار فضلا عن المجالات الثقافية والإنسانية.

وذكر بيان الكرملين أن بوتين ️ومادورو تبادلا وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي، وأكدا القواسم المشتركة في كافة الأساليب الرامية إلى إنشاء نظام عالمي عادل.

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هذا وقد وضع مادورو نظيره الروسي في صورة الأوضاع المتعلقة بالمفاوضات مع رئيس غيانا بشأن الوضع في منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها بين كاراكاس وغيانا.

إلى ذلك، أبلغ الرئيس الروسي نظيره مادورو أن موسكو ستواصل دعم جهود قيادة فنزويلا لتعزيز الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة فنزويلا قرّرت، بناء على نتائج الاستفتاء حول أراضي إيسيكويبو الذي تم مؤخرا، اعتماد قوانين منحِها الصفةَ المناسبة من أجل تنفيذ خطة تنمية شاملة للمنطقة.

وقام سكان فنزويلا بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المذكور، الذي تضمن 5 أسئلة، وردّ عليها بالإيجاب أكثر من 95٪ من المواطنين الفنزويليين.

المصدر: RT

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