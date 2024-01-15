مجلس الاتحاد الروسي: الغرب زاد من عدد محاولات تشويه سمعة الانتخابات الروسية

أفادت لجنة مجلس الاتحاد الروسي لحماية سيادة الدولة أنه خلال عملية التحليل والمراقبة تم رصد زيادة في عدد المحاولات من الدول الغربية لتشويه سمعة الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وقالت اللجنة في بيان على "تلغرام": "رصدت لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا خلال مراقبتها أن الدول الغربية تزيد من عدد المشاركين في محاولات تشويه سمعة الانتخابات الرئاسية في روسيا. حيث يتم استخدام العملاء الأجانب ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الذين يسيطرون عليهم بشكل متعمد لمحاولة التدخل".

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وأشار أعضاء لجنة المراقبة إلى نشاط إذاعة "صوت أمريكا"، التي ترعاها حكومة الولايات المتحدة والمدرجة في سجل الوكلاء الأجانب. حيث "تواصل هذه الإذاعة نشر هجمات لا أساس لها من الصحة على النظام الانتخابي الروسي، وتنشر دعوات لمحاولات تعطيل التصويت".

وأكدت اللجنة أن حركة "غولوس"، المعترف بها كعميل أجنبي، تواصل نشر "اتهامات لا أساس لها بالإكراه وجمع التوقيعات بشكل غير قانوني".

وسجلت اللجنة تورط منظمات غير حكومية يسيطر عليها الغرب في محاولات تشويه التشريعات الروسية تحت "غطاء الخطاب حول حماية حقوق الإنسان".

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بانفيلوفا قد صرحت في وقت سابق أن روسيا ستشهد مستوى غير مسبوق من الشدة والتعقيد في الأفعال الرامية إلى تشويه سمعة الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024.

المصدر: نوفوستي