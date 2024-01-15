تسجيل حركة طيران أمريكي غير معتاد فوق البحر الأسود

أفادت صحيفة "فوينايا خرونيكا" بأنه تم تسجيل نشاط طيران أمريكي غير معتاد في البحر الأسود.

ونشرت الصحيفة اليوم الاثنين أن "طائرة استطلاع RQ-4 Global Hawk أمريكية مسيّرة تعمل على ارتفاعات عالية مع علامة نداء FORTE11، رُصدت وهي تحلق على بعد حوالي 130 كم جنوب نوفوروسيسك وجسر كيرتش".

ويُزعم أن هذه الطائرة المسيّرة تحلق عادة للاستطلاع بالقرب من شبه جزيرة القرم، لكنها كانت هذه المرة تراقب الوضع بالقرب من ساحل إقليم كراسنودار.

إقرأ المزيد

وتظهر طائرات الاستطلاع الأمريكية بدون طيار بانتظام فوق البحر الأسود، ويرسل الجيش الروسي عادة مقاتلاته لمنعها من انتهاك المجال الجوي الروسي.

وتعد طائرة RQ-4 Global Hawk من أكبر الطائرات المسيرة الاستراتيجية. التي يصل باع جناحيها، إلى 40 مترا (للمقارنة: يبلغ باع جناحي طائرة نقل الركاب الروسية SuperJet 100 حوالي 28 مترا).

ويتجاوز وزن المسيرة الأمريكية هذه عند الإقلاع 14 طنا، ويصل الحد الأقصى لارتفاعها إلى 20 كيلومترا. ويمكن لهذه الطائرة بدون طيار البقاء في الجو لمدة تصل إلى 36 ساعة والتحليق إلى مدى يزيد عن 22 ألف كيلومتر.

وقد تم تجهيز الطائرة بدون طيار بمعدات استطلاع وتجسس مختلفة، بما في ذلك الرادار ونظام تحديد الموقع البصري وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء.

المصدر:RT