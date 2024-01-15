عسكريون من بيلاروس سيخضعون لدورات إعداد المدربين في روسيا

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إن عسكريين من بيلاروس سيخضعون لدورات إعداد المدربين في روسيا، تؤخذ فيها بالاعتبار تجربة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "خلال هذه الدورات، سيتم التركيز على الخبرة التي اكتسبتها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة. وبعد انتهاء الدورات سيعود العسكريون البيلاروسيون للعمل كمدربين في الجيش الوطني".

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ووفقا للوزارة، في الفترة من نهاية أغسطس - بداية أكتوبر 2023، خضع عسكريون من اللواء الميكانيكي رقم 120 التابع للقوات المسلحة البيلاروسية للتدريب في روسيا. وجرى التدريب وفق برامج أخذت في الاعتبار الخبرة القتالية المتراكمة خلال العملية العسكرية الخاصة، وهو ما سمح لهم بإتقان أشكال وأساليب قتالية جديدة.

تم التوقيع على اتفاقية مراكز التدريب القتالي المشترك للأفراد العسكريين، في مينسك في 28 مارس 2023 وفي أوائل يوليو، وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو على مرسوم التصديق عليها، وفي أوائل ديسمبر صادق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في بداية نوفمبر 2022، أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، بأن ثلاثة مراكز تدريب قتالية، باشرت العمل - اثنان في بيلاروس وواحد في روسيا. وهي مخصصة لزيادة مستوى التنسيق والتدريب القتالي للأفراد العسكريين في البلدين.

المصدر: تاس