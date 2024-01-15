 
مباشر

عسكريون من بيلاروس سيخضعون لدورات إعداد المدربين في روسيا

أخبار العالم

عسكريون من بيلاروس سيخضعون لدورات إعداد المدربين في روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ws8m

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إن عسكريين من بيلاروس سيخضعون لدورات إعداد المدربين في روسيا، تؤخذ فيها بالاعتبار تجربة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "خلال هذه الدورات، سيتم التركيز على الخبرة التي اكتسبتها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة. وبعد انتهاء الدورات سيعود العسكريون البيلاروسيون للعمل كمدربين في الجيش الوطني".  

إقرأ المزيد
بدء تدريب مشترك لقيادة المجموعة الإقليمية للقوات في بيلاروس
بدء تدريب مشترك لقيادة المجموعة الإقليمية للقوات في بيلاروس

ووفقا للوزارة، في الفترة من نهاية أغسطس - بداية أكتوبر 2023، خضع عسكريون من اللواء الميكانيكي رقم 120 التابع للقوات المسلحة البيلاروسية للتدريب في روسيا. وجرى التدريب وفق برامج أخذت في الاعتبار الخبرة القتالية المتراكمة خلال العملية العسكرية الخاصة، وهو ما سمح لهم بإتقان أشكال وأساليب قتالية جديدة.

تم التوقيع على اتفاقية مراكز التدريب القتالي المشترك للأفراد العسكريين، في مينسك في 28 مارس 2023 وفي أوائل يوليو، وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو على مرسوم التصديق عليها، وفي أوائل ديسمبر صادق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في بداية نوفمبر 2022، أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، بأن ثلاثة مراكز تدريب قتالية، باشرت العمل - اثنان في بيلاروس وواحد في روسيا. وهي مخصصة لزيادة مستوى التنسيق والتدريب القتالي للأفراد العسكريين في البلدين.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا