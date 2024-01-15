ها هم أصدقاء البريطانيين: زاخاروفا تعلق على صورة وعبارة "الله غير موجود"

علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صورة متداولة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التقطت خلال زيارته إلى كييف الأسبوع الماضي.

وفي المشهد يلتقط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صورة لسوناك مع أحد الجنود الأوكرانيين الجرحى في مستشفى عسكري بكييف، ويمكن رؤية على أصابع الجندي وشما يقول "الله غير موجود".

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وكتبت زاخاروفا عبر "تلعرام" تعليقا على ذلك: "(ها هم) أصدقاء البريطانيين".

وكان سوناك زار كييف يوم الجمعة الماضي، حيث أعلن عن أكبر حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني (3.2 مليار دولار) لعام 2024 ووقع اتفاقية تعاون أمني مدتها 10 سنوات مع زيلينسكي.

المصدر: RT