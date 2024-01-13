علقت سفارة روسيا في لندن، على اتفاقية التعاون الأمني ​​البريطاني الأوكراني الجديدة، بالقول إنهم بهذا الشكل لم يتركوا لكييف أي فرصة للخروج من الصراع من خلال المفاوضات.

وشددت السفارة في تعليقها، على أنه تم تحويل أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في مساعي بريطانيا السياسية.

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وجاء في التعليق: "لا تزال بريطانيا تنظر إلى أوكرانيا كأداة جيوسياسية موجهة ضد روسيا. ويشير الاتفاق البريطاني الأوكراني الموقع في كييف إلى أنه لم يعد هناك أي فرصة لأوكرانيا للخروج من الصراع من خلال المفاوضات، مما يجعلها ورقة مساومة في المغامرات الأنجلوسكسونية في أوراسيا".

يوم أمس، زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مدينة كييف. وأعلن هناك عن أكبر حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني (3.2 مليار دولار) لعام 2024 ووقع اتفاقية تعاون أمني مدتها 10 سنوات مع فلاديمير زيلينسكي.

وقال التعليق: "هذه المرة، تعهد سوناك بمزيد من التمويل لشراء أسلحة فتاكة، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والمسيرات الضاربة. ولكن هذه الأسلحة والمساعدات، لن تغير التوازن العام للقوى ولن تغير النتيجة الكارثية لأوكرانيا، بل فقط ستطيل فترة القتال وتزيد من حدته، مما يعني أنها ستؤدي إلى سقوط ضحايا جدد. وعلى هذه الخلفية، فإن دموع التماسيح التي تذرفها قيادة بريطانيا ليست إلا ضربا من النفاق. هل يدرك دافعو الضرائب البريطانيون أن أموالهم التي ترسل إلى نظام زيلينسكي الفاسد تسقط في هاوية لا قاع لها، رغم أنه يمكن استخدامها في بلادهم لحل الأزمات الكثيرة هناك".

المصدر: نوفوستي