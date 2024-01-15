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5 آلاف جرار و10 آلاف مزارع يتحضرون للتظاهر في برلين ضد حكومة شولتس (فيديو+صور)

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5 آلاف جرار و10 آلاف مزارع يتحضرون للتظاهر في برلين ضد حكومة شولتس (فيديو+صور)
Globallookpress
تظاهر آلاف المزارعين بجراراتهم ضد إلغاء مخطط لدعم الديزل الزراعي - برلين 15 يناير 2024.
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بدأ المزارعون الألمان الساخطون على سياسة حكومة المستشار أولاف شولتس في رفع الدعم عنهم، تحضيراتهم الواسعة للاحتجاج بعد ظهر اليوم الاثنين في برلين وسط استمرار تحركاتهم.

وأظهرت مقاطع فيديو واسعة الانتشار بدء وصول وتجمع الجرارات والحصادات وغيرها من الآليات الزراعية الثقيلة وهي تحمل على هياكلها مختلف أنواع اللافتات للمطالبة بحقوقهم كمزارعين.

وكتبت صحيفة "بيلد" أن حوالي 10 آلاف متظاهر و5 آلاف جرار ينتظرون في برلين.

5 آلاف جرار و10 آلاف مزارع يتحضرون للتظاهر في برلين ضد حكومة شولتس (فيديو+صور)
RT
5 آلاف جرار و10 آلاف مزارع حانق يتحضرون للتظاهر في برلين ضد حكومة شولتس

ويوم أمس قاد المزارعون، مئات الجرارات الزراعية إلى وسط العاصمة الألمانية، وأشعلوا النيران والألعاب النارية.

5 آلاف جرار و10 آلاف مزارع يتحضرون للتظاهر في برلين ضد حكومة شولتس (فيديو+صور)
RT
5 آلاف جرار و10 آلاف مزارع حانق يتحضرون للتظاهر في برلين ضد حكومة شولتس

يشار إلى أن البلاد تشهد احتجاجات واسعة النطاق منذ بداية الأسبوع الماضي، وكان أكثرها صدى عندما زار شولتس مصنع القطارات السريعة "دويتشه بان" في مدينة كوتبوس حيث تعالت أصوات الزمامير وأبواق المركبات إلى درجة تصم الآذان.

المصدر: RT

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