"لا تعض اليد التي تطعمك أبدا".. مزارعو ألمانيا يحتجون ضد حكومتهم (فيديو)

بدأ المزارعون في ألمانيا اليوم الاثنين احتجاجات تحت شعار "لا تعض اليد التي تطعمك أبدا" ستستمر أسبوعا كاملا، بسبب الخفض الحكومي المقرر لدعم القطاع الزراعي.

وتعتزم روابط المزارعين في عدد من الولايات الألمانية تنظيم فاعليات تستهدف عرقلة حركة المرور في أنحاء ألمانيا، ومن المنتظر تباين تأثيرات الاحتجاجات بشدة من منطقة إلى أخرى.

Die Bauern verteidigen unsere Freiheit in Deutschland 🇩🇪!! DANKE DAFÜR👍🏻



pic.twitter.com/jK8ijN49lc — 𝐰𝐟 (@numismatador) January 8, 2024

ويشعر المزارعون الألمان بالاستياء من خطة الحكومة لخفض الدعم الزراعي، بما في ذلك دعم الوقود المستخدم في القطاع، رغم سحب الحكومة لبعض إجراءات خفض الدعم بالفعل، حيث تستهدف الاحتجاجات المقررة التأكد من تراجع الحكومة عن خطة خفض الدعم.

Zusammen sind wir stark, so kann und wird sich auch was ändern.Wenn es auch der letzte endlich begreift ✊🏼✊🏼✊🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫂🫂🫂🚜🚜🚜🚜♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/ICz1iZ5ad7 — 🇩🇪Iwonka🇵🇱 (@Iwonka79) January 8, 2024

وكانت تلك التخفيضات جزءا من حزمة إجراءات تستهدف سد فجوة بمليارات اليورو في ميزانية الحكومة بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في نهاية العام الماضي أدى إلى حالة من الفوضى في الخطط المالية للائتلاف الحكومي.

واعترضت الخميس مجموعة من المزارعين الغاضبين وزير الاقتصاد ونائب المستشار روبرت هابيك، ومنعته من مغادرة عبارة كان على متنها لعدة ساعات، بعد أن شارك حوالي 100 شخص في حصار الرصيف البحري، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الاحتجاج.

المصدر: وكالات