ينوي إخراج أمريكا من الناتو.. ماسك يعرب عن ثقته في المرشح الجمهوري راماسوامي

عبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن ثقته في المرشح لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية فيفيك راماسوامي، ورد عبر موقع "إكس" على سؤال تم طرحه عليه بهذا الخصوص.

وقال ماسك، على حسابه في موقع "إكس" إنه يثق في فيفيك راماسوامي، المنافس على منصب الرئاسة عن الحزب الجمهوري.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2024

وكتب "نعم" ردا على سؤال تم طرحه على موقع التواصل الاجتماعي بصيغة "هل تثق بفيفيك راماسوامي؟".

من جهته، قام راماسوامي بمشاركة تعليق ماسك "الإيجابي" عن نفسه على حسابه أيضا.

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في وقت سابق، أعلن راماسوامي عزمه إخراج الولايات المتحدة من حلف الناتو في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2024. وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، إذا فاز راماسوامي أو أي سياسي آخر يشاركه وجهات نظره بشأن حلف شمال الأطلسي، فإن أيام الناتو "ستكون معدودة".

وبحسب مسح أجرته وكالة "رويترز" وشركة الأبحاث الدولية "إبسوس"، فإن ما يقرب من نصف الناخبين في الانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب الجمهوري يعتزمون التصويت لصالح الزعيم الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.

بينما تظهر نتائج استطلاعات الرأي في البلاد أن ترامب قادر تماما على الفوز بالسباق الانتخابي.

المصدر: نوفوستي