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اعتراض ثلاثة صواريخ أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية

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اعتراض ثلاثة صواريخ أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية
Sputnik
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت أن الدفاعات الجوية الروسية وبحسب المعلومات الأولية اعترضت ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق حي فاتيجسكي بمقاطعة كورسك.

وقال ستاروفويت: "بحسب المعلومات الأولية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق أراضي حي فاتيجسكي. شكرا للمدافعين عنا!".

وكانت طائرات مسيرة أوكرانية، هاجمت الأحد قرية تيتكينو في مقاطعة كورسك، ما أدى إلى إصابة شخص.

وتقصف القوات الأوكرانية بانتظام المناطق الحدودية في روسيا، وتنفذ ضربات بطائرات مسيّرة وتقوم بأعمال تخريبية.

المصدر: RT

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