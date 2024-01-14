ملياردير روسي يتوقع متى سينتهي النزاع في أوكرانيا

أعرب الملياردير ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، عن اعتقاده بأنه سيتم حل الوضع في أوكرانيا ليس قبل حلول مايو عام 2025.

جاء ذلك خلال تعليقه اليوم الأحد عبر قناته على تيلغرام حول انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الاثنين.

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وأشار نقلا عن المنظمين، إلى أن الموضوع الرئيسي للمنتدى سيكون مفاوضات السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال ديريباسكا: "ستكون الولايات المتحدة ممثلة في المنتدى على مستوى عال - وسيحضر وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. ومن المؤسف أنه لن يتم هناك حديث بناء حول الوضع في أوكرانيا، بسبب عدم حضور وفد روسي. اعتقد أنه لا داعي لانتظار السلام قبل 25 مايو".

ووفقا لله، سيتضمن جدول أعمال الفعالية كذلك، بحث الصراع في قطاع غزة: ستناقش الولايات المتحدة حله مع الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسرائيل. وسيكون الموضوع المهم الثاني هو مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الديون".

وأشار رجل الأعمال إلى أنه سيتم عقد اجتماع مغلق لرؤساء البنوك المركزية في الدول المشاركة بمنتدى دافوس، ومن المقرر أن يتحدث خلال الفعالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال ديريباسكا: "سنتابع عن كثب الأحداث الرئيسية للمنتدى".

ومن المقرر أن يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا في الفترة من 15 إلى 19 يناير.

المصدر: نوفوستي