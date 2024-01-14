سفير باريس في الرياض يقارن بين الرس الفرنسية والرس السعودية (فيديو)

عبر السفير الفرنسي لدى السعودية، لودوفيك بوي، عن سعادته بزيارة قلعة جدعية التراثية بمحافظة الرس بالمملكة، ونشر في حسابه على موقع "إكس" أنه توجد مدينة اسمها الرس في شمال فرنسا.

وخلال الزيارة، أعرب السفير بوي عن إعجابه الشديد بالقلعة، التي تعد من أقدم وأشهر القلاع التراثية في المملكة، والتي تعود إلى القرن السادس الهجري.

من مدينة #اراس في منطقتي في شمال فرنسا جئت لازور قلعة الجدعية التراثية في مدينة #الرس بالقصيم... الأجواء إيجابية في المدينتين!👌#فرنسا_المملكة_العربية_السعودية 🇨🇵💙🇸🇦 pic.twitter.com/0k8i1aIaLO — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) January 12, 2024

وأثناء تفقده للقلعة، فاجأ السفير الفرنسي الجميع بالكشف عن وجود مدينة في شمال فرنسا تسمى مدينة الرس، وتحمل نفس تسمية المدينة السعودية.

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وقال في حوار مقتضب مع مستقبليه: "أعتقد أن هذه الصدفة تؤكد عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين فرنسا والسعودية، وأنها تدعو إلى المزيد من التعاون والتبادل بين البلدين".

هذا وتعد مدينة الرس السعودية من أقدم المدن في المملكة، وتقع في منطقة القصيم. وتشتهر بتراثها العريق، وآثارها التاريخية، وطبيعتها الخلابة.

أما مدينة الرس الفرنسية، فتقع في منطقة نورماندي، وتشتهر بصناعة الجبن، وزراعة التفاح، وصيد الأسماك.

المصدر: صحيفة سبق