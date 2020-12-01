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الأمطار الغزيرة في منطقة القصيم بالسعودية تحول الشوارع لبرك مائية (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

الأمطار الغزيرة في منطقة القصيم بالسعودية تحول الشوارع لبرك مائية (فيديو + صور)
Reuters
صورة أرشيفية، الرياض
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شهدت منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار غزيرة، تسببت في غرق عدد من أحياء وشوارع المدينة، وتعطيل حركة السير.

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وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر ارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار، ما أدى إلى غرق عدد من أحياء وشوارع المدينة، وتعطيل حركة السير.
وحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الأمطار الغزيرة هطلت على عدة مدن في منطقة القصيم من بينها بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع.

الأمطار الغزيرة في منطقة القصيم بالسعودية تحول الشوارع لبرك مائية (فيديو + صور)
spa
الأمطار الغزيرة في منطقة القصيم بالسعودية تحول الشوارع لبرك مائية (فيديو + صور)
spa

المصدر: واس + مواقع التواصل الاجتماعي

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