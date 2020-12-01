الأمطار الغزيرة في منطقة القصيم بالسعودية تحول الشوارع لبرك مائية (فيديو + صور)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9ow
شهدت منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار غزيرة، تسببت في غرق عدد من أحياء وشوارع المدينة، وتعطيل حركة السير.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر ارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار، ما أدى إلى غرق عدد من أحياء وشوارع المدينة، وتعطيل حركة السير.
وحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الأمطار الغزيرة هطلت على عدة مدن في منطقة القصيم من بينها بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع.
spa
spa
المصدر: واس + مواقع التواصل الاجتماعي