الدفاع الإيطالية تعلن عزمها الانضمام إلى عملية الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن إيطاليا ستشارك في عملية محتملة للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقال كروزيتو: "ستشارك إيطاليا بالتأكيد في عملية الاتحاد الأوروبي، لأن 15% من سفن التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر. وإيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا. ولدينا سفينة في المنطقة تحمي سفننا".

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كما أكد أن روما لم تتلق عرضا للمشاركة في الضربات على مواقع الحوثيين، لأن حلفاء إيطاليا "يدركون جيدا" أن الحكومة ستحتاج إلى دعم برلماني للمشاركة في أي عمل عسكري.

وأعلنت مصادر في الحكومة الإيطالية في وقت سابق أن حلفاء روما أخطروها بالهجوم على الحوثيين في اليمن قبل ساعات من بدئه، ولكنهم لم يطلبوا من إيطاليا المشاركة فيه.

وأفادت المصادر بأن "الحكومة الإيطالية اختارت عدم التوقيع على بيان مشترك للحلفاء لإعطاء الضوء الأخضر للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد أن تحدت الميليشيات المدعومة من إيران التحذير بعدم مواصلة هجماتها في البحر الأحمر".

وذكر موقع EUobserver بأن الاتحاد الأوروبي سيرسل ثلاث سفن حربية على الأقل إلى البحر الأحمر بحلول شهر مارس للمساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

المصدر: نوفوستي